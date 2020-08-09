Çalkaya’ya korona cezası

Eylemin üzerinden 40 gün geçtikten sonra tebligat alan Çalkaya, kendisiyle birlikte 7 kişiye 600’er lira ceza yazıldığını öğrendi. Başkan Çalkaya, “Bu işin böyle olmasına şaşırmadım. Ben oraya salgın günlerinde balkonlarımızdan alkışladığımız sağlık emekçilerine destek olmaya gittim. Bu olayın siyasi bir şova dönüştürmeleri en başta sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan bir saygısızlıktır. Ben kurala uymadığım için ceza yazıldıysa kabul ederim. Hiçbirimiz yasalardan üstün değiliz” dedi.