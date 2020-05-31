Çam fıstığı için eş zamanlı 10 proje

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yakından takip ettiği Kozak Yaylası’ndaki çalışmalarda yaşanan sorunun giderilmesi için 10 proje eş zamanlı olarak aynı anda yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda, batı çam tohum böceğinin kozalak üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için mücadele sürüyor. Kozak yöre halkının geçim kaynakları içinde ilk sırada bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğünün ortadan kaldırılması yönünde yapılan çalışmalara belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Hakan Koştu, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla başlayan araştırmalar devam ediyor. Bakanımız her konuda olduğu gibi, çam fıstığı konusunda da bizim hep yanımızda. Bilim adamlarımızın katılımıyla eş zamanlı başlayan 10 projeyle mutlaka bu soruna çözüm bulunacak” diye konuştu.