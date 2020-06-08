Çam fıstığına çözüm ürettiler

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kozak Yaylası’nda yöre muhtarıyla buluştu. Çam fıstığına verilen desteğin konuşulduğu toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Aklar, Belediye Meclis Üyesi Taner Tekin ve mahallele muhtarları katıldı.

Rekolte düşük

Toplantıda çam fıstığına verilen desteğin yanısıraçam fıstığına yönelik verim düşüklüğü ve rekoltenin artırılması için yapılan çalışmalar ele alındı, tek tek değerlendirildi.