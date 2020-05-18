‘Cambaz’la daha kolay

DENİZLİ’NİN Honaz ilçesinde, üreticilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kiraz hasadı, bölgede adı ‘cambaz’ olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı. Demirlerin birbirine kaynak yapılarak, birleştirildiği, yaklaşık 50 santimetre olan ve aralarda basamakların bulunduğu cambaza çıkan işçiler, kirazları eskisine göre daha kolay toplayabiliyor. Aynı anda 3 kişinin birden çıkabildiği ve düşme tehlikesinin eski merdivene göre daha az olduğu cambazlarda işçiler, kirazları dalından koparıp, kovaya dolduruyor. Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanısıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA