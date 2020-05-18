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    HaberlerEge Haberleri ‘Cambaz’la daha kolay
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    18.05.2020 - 00:03 |

    ‘Cambaz’la daha kolay

    ‘Cambaz’la daha kolay

    DENİZLİ’NİN Honaz ilçesinde, üreticilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kiraz hasadı, bölgede adı ‘cambaz’ olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı. Demirlerin birbirine kaynak yapılarak, birleştirildiği, yaklaşık 50 santimetre olan ve aralarda basamakların bulunduğu cambaza çıkan işçiler, kirazları eskisine göre daha kolay toplayabiliyor. Aynı anda 3 kişinin birden çıkabildiği ve düşme tehlikesinin eski merdivene göre daha az olduğu cambazlarda işçiler, kirazları dalından koparıp, kovaya dolduruyor. Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanısıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA

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    Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
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