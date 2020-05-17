17.05.2020 - 00:01 |
Çamdibi esnafına moral
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile birlikte Çamdibi esnafını ziyaret etti.
Normalleşme sürecinde yapılması gerekenler ile ilgili esnafa tavsiyelerde bulunan İduğ, “Sürecin başından beri yanınızda olmaya çalıştık. İlk olarak belediyemize ait işyerlerinin kira ödemelerini üç ay erteleledik. Dezenfeksiyon konusunda hep hizmetinizde olduk. Verdiğimiz destek artarak devam edecek” dedi. Sertel ise koronovirüs salgını sürecinde CHP’li belediyelerin çok iyi bir sınav verdiğini, Bornova Belediyesi’nin de yaptığı çalışmalar, özel uygulamalar ve desteklerle fark yarattğını belirtti.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.