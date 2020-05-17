Çamdibi esnafına moral

Normalleşme sürecinde yapılması gerekenler ile ilgili esnafa tavsiyelerde bulunan İduğ, “Sürecin başından beri yanınızda olmaya çalıştık. İlk olarak belediyemize ait işyerlerinin kira ödemelerini üç ay erteleledik. Dezenfeksiyon konusunda hep hizmetinizde olduk. Verdiğimiz destek artarak devam edecek” dedi. Sertel ise koronovirüs salgını sürecinde CHP’li belediyelerin çok iyi bir sınav verdiğini, Bornova Belediyesi’nin de yaptığı çalışmalar, özel uygulamalar ve desteklerle fark yarattğını belirtti.