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    HaberlerEge Haberleri Çamdibi esnafına moral
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Çamdibi esnafına moral

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile birlikte Çamdibi esnafını ziyaret etti.

    Çamdibi esnafına moral

    Normalleşme sürecinde yapılması gerekenler ile ilgili esnafa tavsiyelerde bulunan İduğ, “Sürecin başından beri yanınızda olmaya çalıştık. İlk olarak belediyemize ait işyerlerinin kira ödemelerini üç ay erteleledik. Dezenfeksiyon konusunda hep hizmetinizde olduk. Verdiğimiz destek artarak devam edecek” dedi. Sertel ise koronovirüs salgını sürecinde CHP’li belediyelerin çok iyi bir sınav verdiğini, Bornova Belediyesi’nin de yaptığı çalışmalar, özel uygulamalar ve desteklerle fark yarattğını belirtti.

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