Cami ve mescidler ibadete hazırlanıyor

29 Mayıs’ta kapılarını açacak

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 170 cami ve mescidi 29 Mayıs’a kadar ilaçlayacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefedi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak ilçe sınırlarında bulunan cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz” dedi.