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    HaberlerEge Haberleri Cami ve mescidler ibadete hazırlanıyor
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    23.05.2020 - 00:06 |

    Cami ve mescidler ibadete hazırlanıyor

    Merkezefendi Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı durumda bulunan ve 29 Mayıs Cuma günü Cuma Namazı ile birlikte ibatede açılacak olan cami ile mescitlerde yeniden ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen seferberliği başlattı.

    Cami ve mescidler ibadete hazırlanıyor

    29 Mayıs’ta kapılarını açacak

    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 170 cami ve mescidi 29 Mayıs’a kadar ilaçlayacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefedi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak ilçe sınırlarında bulunan cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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