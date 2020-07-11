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    11.07.2020 - 00:02 |

    Can dosta bir kap su

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyelerini konuk etti.

    Can dosta bir kap su

    Geçmişten bu yana sokaktaki sevimli dostlar için oluşturdukları işbirliğini geliştirerek çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Batur, “Yazın sokaktaki canların susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Parklarımızda ve belediye binalarımızın önünde yer alan su kaplarımız her zaman taze su ile dolu. Kapımızın önüne bir kap su koyarak ihtiyaçlarının gidermesini sağlayabiliriz” diye çağrıda bulundu.

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