11.07.2020 - 00:02 |
Can dosta bir kap su
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyelerini konuk etti.
Geçmişten bu yana sokaktaki sevimli dostlar için oluşturdukları işbirliğini geliştirerek çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Batur, “Yazın sokaktaki canların susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Parklarımızda ve belediye binalarımızın önünde yer alan su kaplarımız her zaman taze su ile dolu. Kapımızın önüne bir kap su koyarak ihtiyaçlarının gidermesini sağlayabiliriz” diye çağrıda bulundu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.