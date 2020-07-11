Can dosta bir kap su

Geçmişten bu yana sokaktaki sevimli dostlar için oluşturdukları işbirliğini geliştirerek çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Batur, “Yazın sokaktaki canların susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Parklarımızda ve belediye binalarımızın önünde yer alan su kaplarımız her zaman taze su ile dolu. Kapımızın önüne bir kap su koyarak ihtiyaçlarının gidermesini sağlayabiliriz” diye çağrıda bulundu.