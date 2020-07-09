BİST118.713-0.52EURO7.780.09USD6.860.05ALTIN398.960.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Can dostlar emin ellerde
    ABONE OL
    09.07.2020 - 00:03 |

    Can dostlar emin ellerde

    Narlıdere Belediyesi ve Kent Konseyi, sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi konusunda ilçede faaliyet gösteren 6 özel veteriner kliniğiyle protokol imzaladı.

    Can dostlar emin ellerde

    Sahipsiz can dostların popülasyonun kontrolü ve farkındalığın arttırılması için imzanlanan protokolde, Narlıdere Kent Konseyi, klinikler ile randevuları koordineli şekilde organize edecek, her hafta bir klinik bir sahipsiz kedinin kısırlaştırma ve aşı işlemlerini ücretsiz yapacak.

    Kedilere mikroçip

    Kısırlaştırılan kedilere Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mikroçip takılarak sisteme kaydedilip takibi yapılacak. Belediye Başkanı Ali Engin “Her zaman sokak canlarının yanında oluyoruz. Bu kapsamda Kent Konseyimiz ve 6 veteriner kliniğimizle protokolü imzaladık. Farkındalığı arttırmak ve can dostların bakım ve tedavisi için örnek teşkil edecek bir protokol oldu” diye konuştu.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Sıradaki Haber