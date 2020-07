Can dostlar emin ellerde

Sahipsiz can dostların popülasyonun kontrolü ve farkındalığın arttırılması için imzanlanan protokolde, Narlıdere Kent Konseyi, klinikler ile randevuları koordineli şekilde organize edecek, her hafta bir klinik bir sahipsiz kedinin kısırlaştırma ve aşı işlemlerini ücretsiz yapacak.



Kedilere mikroçip



Kısırlaştırılan kedilere Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mikroçip takılarak sisteme kaydedilip takibi yapılacak. Belediye Başkanı Ali Engin “Her zaman sokak canlarının yanında oluyoruz. Bu kapsamda Kent Konseyimiz ve 6 veteriner kliniğimizle protokolü imzaladık. Farkındalığı arttırmak ve can dostların bakım ve tedavisi için örnek teşkil edecek bir protokol oldu” diye konuştu.