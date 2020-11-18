Can dostlar güvende

Bugüne kadar 739 köpek, 1272 kedi olmak üzere toplam 2011 can dost kısırlaştırıldı; 6196 sahipsiz köpeğin tedavisi yapıldı. 4 bin kilo mama dağıtımının yapıldığı çalışmalar kapsamında 52 mamamatik ünitesi de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Başkan Mustafa Kayalar, “Ortak hayatı paylaştığımız can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.