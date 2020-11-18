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    18.11.2020 - 00:02 |

    Can dostlar güvende

    Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

    Can dostlar güvende

    Bugüne kadar 739 köpek, 1272 kedi olmak üzere toplam 2011 can dost kısırlaştırıldı; 6196 sahipsiz köpeğin tedavisi yapıldı. 4 bin kilo mama dağıtımının yapıldığı çalışmalar kapsamında 52 mamamatik ünitesi de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Başkan Mustafa Kayalar, “Ortak hayatı paylaştığımız can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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