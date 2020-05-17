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    HaberlerEge Haberleri Can dostlara 10 ton mama
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Can dostlara 10 ton mama

    Sokağa çıkma yasağında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerle birlikte can dostları beslemeye devam ediyor.

    Can dostlara 10 ton mama

    İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Mamaları Valiliğimiz alıyor, 10 tonla katkıda bulunan firmalarımız da var. Personellerimiz 30 ilçemizde hayvan severlerle birlikte dağıtımı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 35 ton mamayı ilimizin her noktasında ormanlık alanlarda, sokaklarda hayvanlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.

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