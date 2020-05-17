Can dostlara 10 ton mama

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Mamaları Valiliğimiz alıyor, 10 tonla katkıda bulunan firmalarımız da var. Personellerimiz 30 ilçemizde hayvan severlerle birlikte dağıtımı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 35 ton mamayı ilimizin her noktasında ormanlık alanlarda, sokaklarda hayvanlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.