17.05.2020 - 00:01 |
Can dostlara 10 ton mama
Sokağa çıkma yasağında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerle birlikte can dostları beslemeye devam ediyor.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Mamaları Valiliğimiz alıyor, 10 tonla katkıda bulunan firmalarımız da var. Personellerimiz 30 ilçemizde hayvan severlerle birlikte dağıtımı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 35 ton mamayı ilimizin her noktasında ormanlık alanlarda, sokaklarda hayvanlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.