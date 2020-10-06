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    06.10.2020 - 00:03 |

    Can dostlara kucak açtılar

    Can dostlara kucak açtılar

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi kentte sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç can dostları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva oldu, sokakta yaşayan ve hastalananlar da Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. Bir buçuk yıl içinde 11 bin 200 can dost kısırlaştırıldı. On binine cerrahi müdahale yapıldı ve 19 bin sokak hayvanı da tedavi edildi. ‘Satın alma sahiplen’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 773 dosta yuva buldu. Yiyecek bulmakta zorlanan dostlar için de 30 ilçede mama dağıtımı aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 160 ton mama dağıtıldı.

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