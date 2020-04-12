12.04.2020 - 00:02 |
Can dostlara mama ve su!
İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden Urla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, ilçede ve daha önce köy olan şimdiki mahallerde yaşayan sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi için mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Uygulamanın, periyodik olarak yapılacağı belirtildi.
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İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.