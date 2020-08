Can dostlara MamaMatik

Konak Belediyesi sokakta yaşayan can dostlar için MamaMatik uygulaması başlattı. Parklara yerleştirilen MamaMatik’ler sayesinde vatandaşlar kedi ve köpekleri kolaylıkla besleyebilecek. Cihazın altında bulunan iki ayrı bölmenin birinde mama, diğerinden ise su bulunuyor. Bir liralık madeni paranın hazneye yerleştirilmesi ile çalışan MamaMatik, her seferinde mama ve su verirken, “Teşekkür Kartı” bölmesinden de sevimli teşekkür kartları çıkıyor. Bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılan MamaMatik’lerde her zaman taze mama ve temiz su bulunuyor.