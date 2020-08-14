14.08.2020 - 00:02 |
Can dostlara MamaMatik
Konak Belediyesi sokakta yaşayan can dostlar için MamaMatik uygulaması başlattı. Parklara yerleştirilen MamaMatik’ler sayesinde vatandaşlar kedi ve köpekleri kolaylıkla besleyebilecek. Cihazın altında bulunan iki ayrı bölmenin birinde mama, diğerinden ise su bulunuyor. Bir liralık madeni paranın hazneye yerleştirilmesi ile çalışan MamaMatik, her seferinde mama ve su verirken, “Teşekkür Kartı” bölmesinden de sevimli teşekkür kartları çıkıyor. Bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılan MamaMatik’lerde her zaman taze mama ve temiz su bulunuyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.