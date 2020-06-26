26.06.2020 - 00:05 |
Can dostlara merkez
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Kısırlaştırma Kliniği’ni hizmete açtı.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Çalışma Grubu işbirliğinde açılan klinikte, özellikle Yalıkavak ve bölgesinde yaşayan sahipsiz kedilerin kısırlaştırma operasyonları yapılacak. Merkezde sokak canlarının ilk aşılamaları ile çipleme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Konacık Mahallesi’nde de bir merkez oluşturulacağını belirten Aras, ilçede bu merkezlerin sayısını artıracaklarını açıkladı.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.