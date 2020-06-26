Can dostlara merkez

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Çalışma Grubu işbirliğinde açılan klinikte, özellikle Yalıkavak ve bölgesinde yaşayan sahipsiz kedilerin kısırlaştırma operasyonları yapılacak. Merkezde sokak canlarının ilk aşılamaları ile çipleme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Konacık Mahallesi’nde de bir merkez oluşturulacağını belirten Aras, ilçede bu merkezlerin sayısını artıracaklarını açıkladı.