Can dostlara yemyeşil rehabilitasyon merkezi

“Satın alma sahiplen” sloganıyla 43 bin metrekare alanda yapım çalışmalarına başlanan merkez bin 500 köpeği ağırlayacak. 16 barınak ve 4 idari binanın yer alacağı merkez 2021’in Temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan merkez, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak. Öte yandan önceki gün Körfez’de kıyıya caretta caretta vurdu. Pasaport İskelesi yakınlarında Büyükşehir’in Körfez Temizlik Ekipleri tarafından bulunan caretta caretta kurtarıldı ve dinlendirilmek üzere Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü.