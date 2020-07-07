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    HaberlerEge Haberleri Can dostlara yemyeşil rehabilitasyon merkezi
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Can dostlara yemyeşil rehabilitasyon merkezi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere’de kuracağı Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nde hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanları tedavi edecek hem de onları vatandaşla ortak bir alanda buluşturacak.

    Can dostlara yemyeşil rehabilitasyon merkezi

    “Satın alma sahiplen” sloganıyla 43 bin metrekare alanda yapım çalışmalarına başlanan merkez bin 500 köpeği ağırlayacak. 16 barınak ve 4 idari binanın yer alacağı merkez 2021’in Temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan merkez, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak. Öte yandan önceki gün Körfez’de kıyıya caretta caretta vurdu. Pasaport İskelesi yakınlarında Büyükşehir’in Körfez Temizlik Ekipleri tarafından bulunan caretta caretta kurtarıldı ve dinlendirilmek üzere Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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