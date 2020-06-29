Can dostların babası

İZMİR’de yaşayan emekli gazeteci Seçkin İyener (60), aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. İyener, her hafta 400 kilogram mamayı özellikle şehir merkezinden uzaktaki, yazlık bölgelerde yaşayan canlara taşıyor. Normal zamanlarda sürekli dağ yürüyüşlerine ve doğada kamp yapmaya gittiği için sokak hayvanlarının nerelerde yoğunlaştığını bilen hayvansever İyener, mama torbalarını arabasına doldurup yola çıkıyor.

Çeşme, Foça, Karaburun, Gümüldür, Urla ve Seferihisar ilçelerine giden İyener, adeta sokaktaki can dostlara babalık yapıyor. Kendisine sosyal medyadan ulaşıp mama yardımı yapan kişilerin de desteği sayesinde, salgın tehdidi bitene kadar her gün bu etkinliği gerçekleştireceğini söyleyen İyener, “Ömrüm yettikçe onlara babalık yapıp, yardım etmeye çalışacağım. Bence herkes babalığını tüm canlılara gösterebilmeli. İlçelerde, hiç insanın olmadığı yerlerdeki hayvanlar çok zor durumdalar. Bazen tilkileri, domuzları hatta kurtları bile besleyebiliyoruz. Doğayı ve hayvanları sevmek benim hayata bakış açım” dedi. l DHA