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    HaberlerEge Haberleri Can dostların sesi ve nefesi oldular...
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    20.04.2020 - 00:05 |

    Can dostların sesi ve nefesi oldular...

    Aydın Büyükşehir, Konak ve Aliağa belediyeleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan meydan, park ve dışarda yaşayan can dostlara sahip çıktı. Ekipler, mama, yem ve su bıraktı

    Can dostların sesi ve nefesi oldular...

    Sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan meydan, park ve sokaklarda yaşayan can dostlara belediyeler sahip çıktı. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaktaki dostların aç ve susuz kalmamaları için harekete geçti. Haftasonu boyunca belirlenen noktalara kedi ve köpekler için mama ve su bırakan ekipler, kuşları da unutmadı. İki gün boyunca yaklaşık 500 kilogram mamayı sokakta yaşayan kedi ve köpeklere ulaştıran veteriner ekipleri, kuşlar için de 100 kilograma yakın yem serpti. Belediye Başkanı Abdül Batur, sokak hayvanlarının da şehrin sakinleri olduğunu vurguladı.

    Destek verdiler

    Aydın Büyükşehir Belediyesi de, sokağa çıkma yasağında yiyeceksiz ve susuz kalan can dostları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner hekimleri, can dostlara sokağa çıkma yasağında Aydın genelinde hem yiyecek ve su sağladı hem de bakımlarını yaptı.

    Eksiklikleri bildirin

    Nazilli’deki çalışmaya Nazillili hayvanseverler de ortak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu süreçte de onları beslemek, huzurlu olduklarından emin olmak, hayatlarını kolaylaştırmak görevimiz” diye konuştu.

    Aliağa Belediyesi ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştığı gibi sokaklarda yaşayan can dostların da hem sesi hem nefesi oldu. ‘Doğadaki her canlı değerlidir’ ilkesiyle hareket eden belediye, bu zorlu süreçte sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm sevimli dostların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama ve su dağıtımları yaptı.

    Başkan Serkan Acar, “Herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa Alo 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj göndererek talepte bulunabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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