‘Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz’

Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik’le birlikte Güneş Mahallesi 399 Sokak’taki yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Zeki Kayda, Bahattin Uysal ile Veli Uysal’a geçmiş olsun dileklerini iletti, yangın mağduru olan aileye gerekli yardımın yapılması talimatını verdi.



Salihli Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Kayda, “Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi. Bahattin Aksu, Başkan Zeki Kayda’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.