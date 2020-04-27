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    HaberlerEge Haberleri Can sıkıntısına uçurtma çözümü
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Can sıkıntısına uçurtma çözümü

    DENİZLİ’NİN Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Yüksel Avşar (32), çareyi yaşadığı apartmanın çatısını çıkıp, uçurtma uçurmakta buldu.

    Can sıkıntısına uçurtma çözümü

    Güneşli havada rüzgarı yakalayan Avşar, yeğeni için yaptığı uçurtmayı apartmanın çatısında metrelerce havaya uçurdu. Avşar, zamanı uçurtma uçurarak geçirdiğini ifade etti. RAMAZAN ÇETİN DHA

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