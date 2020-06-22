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    HaberlerEge Haberleri Çanakkale’de, 3 bin yılda bir açan çiçek
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    22.06.2020 - 00:04 |

    Çanakkale’de, 3 bin yılda bir açan çiçek

    Çanakkale’de, 3 bin yılda bir açan çiçek

    Lapseki’ye bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan (18), dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan ‘udumbara’ çiçeğini fark etti. Bir kitapta okuduğu ve bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini görünce çok heyecanlandığını anlatan Ayhan, “Kiraz ve yaprağı saklamaya karar verdim ancak iki gün koruyabilidim. Budizmde ‘cennetten gelen hayır’ olarak bilinen çapı 7, gövdesi ise 1 milimetre çiçek çok özel ve değerli” dedi.

    Öte yandan uzmanlar, udumbara çiçeği olarak bilinen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu ifade ediyor. -DHA

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