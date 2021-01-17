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    HaberlerEge Haberleri Çanakkale’nin vefalı gençleri
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    17.01.2021 - 00:02 |

    Çanakkale’nin vefalı gençleri

    Çanakkale’deki Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ve öğretmenleri, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için aralıksız dezenfektan ve hijyen malzemesi üretiyor.

    Çanakkale’nin vefalı gençleri

    Geçen yıl mart ayından bu yana 500 tonluk el dezenfektanı ve hijyen ürünü üretmeyi başaran liseli gençler, bunları resmi ve özel kurumlarla farklı illerdeki müşterilerine gönderdi, 5 milyon lira ciro elde etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, İDA Kimya markasıyla yaklaşık 30 çeşit temizlik ürününün burada üretildiğini ifade etti, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan ‘Öğreniyorum, Üretiyorum’ isimli bir projeyle yaklaşık 700 bin lira hibe aldık. Atölyemizi genişlettik” dedi.
    l BURAK AKAY AA

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