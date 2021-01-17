Çanakkale’nin vefalı gençleri

Geçen yıl mart ayından bu yana 500 tonluk el dezenfektanı ve hijyen ürünü üretmeyi başaran liseli gençler, bunları resmi ve özel kurumlarla farklı illerdeki müşterilerine gönderdi, 5 milyon lira ciro elde etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, İDA Kimya markasıyla yaklaşık 30 çeşit temizlik ürününün burada üretildiğini ifade etti, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan ‘Öğreniyorum, Üretiyorum’ isimli bir projeyle yaklaşık 700 bin lira hibe aldık. Atölyemizi genişlettik” dedi.

l BURAK AKAY AA