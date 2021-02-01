Candan seferberlik

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı. Menteşe Belediyesi ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Ekipler, halk pazarında topladıkları sebze ve meyve atıklarını poşetlere doldurdu. Yaklaşık 500 kiloluk atık, yaban hayvanlarının yemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Başkan Bahattin Gümüş, toplananların, Yılanlı Yaban Hayatı Gençleştirme Sahası’na bırakılacağını belirtti.

Atlar mamaya koştu

Manisa’da da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atlarıyla kuşlar için yem ve ekmek bıraktı. Yemlerin bırakılması sonrası yılkı atları hemen bölgeye geldi, bırakılan yoncaları yemeye başladı. Yemleme çalışmalarına devam edileceğini belirten Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, “Vatandaşlarımıza çağrım, hayvanlar da bizler kadar yeryüzünün sahipleri. Lütfen çevreyi kirletmeyin” dedi. Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda ise, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı. Milli Park Müdürü Koray Aşık, ulaşımının güç olduğu, ziyaretçiye kapalı alanlardaki hayvanların beslenmeye özen gösterdiklerini söyledi.