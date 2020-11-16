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    16.11.2020 - 00:01 |

    Canın sağ olsun Karşıkaya

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren yeşil kırmızılılar, Çarşambaspor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 18’e çıkaran Kaf Kaf, zirve takibini sürdürdü

    Canın sağ olsun Karşıkaya

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta iç sahada oynanması gereken Arhavispor maçı rakip takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka, 14 gün sonra yeşil sahaya döndüğü 9. hafta maçında Çarşambaspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Son olarak 1 Kasım’da Çatalcaspor’la dış sahada oynayan İzmir ekibi, o mücadeleyi de 1-1’lik sonuçla tamamlamıştı. Bu sezon yoluna 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle devam eden Kaf Kaf, sahadan boynu bükük ayrılmadı. Puanını 18’e çıkaran yeşil kırmızılılar, zirve takibini devam ettirdi. Kaf Kaf, ilerleyen haftalarda üst sıra mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. 19 Kasım Perşembe günü evinde 20 puanlı lider Somaspor’u ağırlayacak Karşıyaka, daha sonra erteleme maçında Arhavispor’u ağırlayacak. Daha sonra Batman Petrol’e konuk olacak Karşıyaka, bir sonraki maçta ikinci sıradaki İçel İY ile İzmir’de kozlarını paylaşacak.

    ‘Hedefimiz belli’

    Çarşambaspor mücadelesi sonrası konuşan Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Buraya galibiyet için gelmiştik ancak olmadı. 1 puanla dönüyoruz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bu haftaları kayıpsız geçerek zirveye yerleşmek istiyoruz. Somaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalayacağız” dedi.

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