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    HaberlerEge Haberleri Canları kurtardı kalbine yenildi
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    09.11.2020 - 00:03 |

    Canları kurtardı kalbine yenildi

    Depremde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmalarına katılan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir (46), Denizli’ye döndükten sonra kalp krizinden öldü.

    Canları kurtardı kalbine yenildi

    Özdemir ve ekip arkadaşları, Bayraklı’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım’da Denizli’ye döndü. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde önceki gün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Özdemir, Denizli Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
    l DENİZ TOKAT DHA

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