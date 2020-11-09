09.11.2020 - 00:03 |
Canları kurtardı kalbine yenildi
Depremde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmalarına katılan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir (46), Denizli’ye döndükten sonra kalp krizinden öldü.
Özdemir ve ekip arkadaşları, Bayraklı’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım’da Denizli’ye döndü. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde önceki gün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Özdemir, Denizli Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
l DENİZ TOKAT DHA