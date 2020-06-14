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    HaberlerEge Haberleri Canların karnı doydu
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Canların karnı doydu

    HAYTAP ve özel bir firmanın öncülüğünde 3 ton mama Karaburun Seferihisar ve Foça sokaklarında yaşayan can dostlara ulaştırıldı

    Canların karnı doydu

    'Yarımada Mama Şenliği' adı verilen proje kapsamında, hayvanlar için tonlarca mama, bakımevleri ve sokaklara ulaştırıldı. Foça, Karaburun ve Seferihisar’da dağıtılmak üzere 3 ton mama, firma tarafından Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) ulaştırıldı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde ise İstanbul’a 6 ton, Bursa’ya 4 ton İzmir’e 3 ton, Ankara’ya 2 ton mama desteği verildi. Destek hem bakımevlerinde çalışan personel tarafından hem de sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

    HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Bize ulaştırılan mamalarımızı sokakta besleme yapan gönüllü vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu proje ile sokak hayvanlarına destek olan firmaya da çok teşekkür ediyoruz. Mama gönderimi devam ettiği sürece, bizler de mamaları ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

     

     

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