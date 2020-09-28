Çanta sevinci

Hilal Masa’ya ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerden gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, sosyal incelemelerle ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Tespitlerin ardından okula yeni başlayan öğrencilere ihtiyacı olan ve bir yıl boyunca eğitim ve öğretimde kullanacakları; defter, kalem, silgi, oyun hamuru, beslenme çantası, suluk gibi araç ve gereçler, okul çantaları içerisinde teslim ediliyor. Başkan Acar, “2020-2021 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.