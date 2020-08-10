Caretta rekoru

Muğla Ortaca’daki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların 744 yuvalama alanıyla en yüksek sayıya ulaşıldı. Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce (DEKAMER) çeşitli önlemler alındı, görevliler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor. DEKAMER Proje Asistanı Su Ürünleri Mühendisi Aysun Adaklı, geçen sene 610 olan yuva sayısının bu yıl 744’e ulaştığını ve bunun rekor olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Kuşadası sahilinde, bu yıl da Urla sahilinde ilk kez Caretta caretta yuvası tespit edildiğine dikkati çeken Adaklı, “Popülasyonların değerlendirilmesi ve genetik çalışmalarımızla bu dağınık, yayılmış yuva alanlarını araştırıyoruz” dedi. l AA