‘Çarklar hızlandı’

Eylül ayında 202 milyon dolarlık ihracat yapan ESBAŞ, salgın öncesindeki rakamları yakaladı.

Ege Serbest Bölgesi’nin (ESBAŞ) ticaret hacmi ve ihracatında ağustos ayında başlayan canlanma, eylülde ivme kazanıp çift hanelere ulaştı. Koronavirüs salgını öncesindeki rakamlara ulaştıklarını belirten ESBAŞ Başkanı Dr. Faruk Güler, “Bölgedeki firmalar, ağustos ayında iç piyasadan 36 milyon 650 bin dolarlık hammadde alımı yaptı. Bu miktar 2019 rakamından yüzde 24 daha fazla. Bu da demek oluyor ki siparişler arttı ve firmalar çarkları daha hızlı döndürmeye başladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bölgenin ticaret hacmi ağustos ayında yüzde 5.9 artıp 304 milyon 933 bin dolara; eylül ayında ise yüzde 12.9 oranında artışla 380 milyon 361 bin dolara ulaştı. Ağustos 2020’de yüzde 2.4 artışla 156 milyon 733 bin doları bulan bölge ihracatı, eylülde ise yüzde 14.3 artışla 202 milyon 669 bin dolara yükseldi” diye konuştu.

‘Önlemlerin faydası’

Yaklaşık 7 aydır devam eden steril üretim deneyiminin, virüsün yeniden yayılmaya başladığı bu günlerde, üretim sürecinin sekteye uğrama riskini azalttığını sözlerine ekleyen Güler, “Bölgemizdeki firmalar, steril çalışma koşullarının oluşturulması konusunda son derece hassas. Virüsle mücadele konusunda bilimin öngördüğü tüm önlemler alınmış olup bulaş olması durumunda yayılımın minimum seviyede tutulması noktasında gerekli aksiyon planı titizlikle uygulanıyor. Bu hassasiyet bölgemizde üretim sürecinin aksamadan devam etmesini sağlıyor” dedi.