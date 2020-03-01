01.03.2020 - 00:04 |
‘Carmen’in dünya prömiyerini yapacak
Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelenen İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin (İZDOB) ‘Carmen’ balesi prömiyeri, yarın sahneye konulacak.
İki perdelik bale, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor. l AA
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.