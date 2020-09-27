Çarpıntı, ritim bozukluğuna ‘elektrofizyolojik’ yöntem

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Harun Evrengül, “Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir iletim sistemi vardır. Kalbin sağ kulakçığında yer alan sinus düğümü denilen ana merkezden çıkan uyarılar tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılmasını sağlar. Birçok nedenden dolayı kalbin bu normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına neden olabilirler. EFS kalpteki bu elektrik sistemini inceleyen ve varsa sorunlarını ortaya çıkaran ve ne tür bir tedavi uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi veren bir uygulamadır. Her yaş grubunda uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi ile ritim bozukluğu bulunan ve çoğunlukla ilaç tedavisine dirençli hastalar tedavi edilmektedir” diye konuştu.



Aynı gün taburcu

Prof. Dr. Evrengül, şöyle devam etti: “EFS ile kasık ve/veya boyundan damar içine yerleştirilen ince elektrot kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek anormal iletiler araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Bu yolla bugün hızlı kalp atışı şeklindeki çarpıntıların (taşikardi) çoğunun kalıcı tedavileri olanaklı hale gelmiştir. Tanısal amaçla yapıIan incelemeler 30-60 dakika, tedavi edici işlem 1-4 saat kadar sürebilir. Çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün de çıkabilir. Nadiren kalp zarları arasına sıvı sızabilir ya da radyo dalgası enerjisi verilmesi sırasında kalbin ileti sisteminde bloklar oluşabilir. Böyle durumlarda kalıcı kalp pili takılması gerekebilir.”