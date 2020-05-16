Castro’ya teklif yağıyor

Sarı kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen futbolcuyu, Antalyaspor’un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor’un da istediği iddia edildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli futbolcuya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro’yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı. Teknik Direktör İlhan Palut’la birlikte yeniden toparlanan tecrübeli orta saha, geride kalan 26 karşılaşmanın 24’ünde forma giydi. Toplamda 3 gol atan Andre Castro, 1 kez asist yaptı.