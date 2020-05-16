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    HaberlerEge Haberleri ‘Çayırlar, meralar tarıma açılsın’
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    16.05.2020 - 00:03 |

    ‘Çayırlar, meralar tarıma açılsın’

    ‘Çayırlar, meralar tarıma açılsın’

    Ege Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Dünya Çiftçiler Günü’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’de ekilip dikilebilecek 38 milyon hektar alan olduğuna dikkat çekti, “Fakat, bunun sadece 24 milyon hektara yakını ekilip biçiliyor. Mera ve çayır olarak duran geniş alanlar var. Ekip dikilen alanların geri kalanından vazgeçildi. Bakanlık’ın bir açıklaması var; 2,5 milyon metrekare tarım arazisi dışında Hazine arazilerini de tarıma açacağız dediler. Bizim öncelikle tarımdan vazgeçtiğimiz çayır ve meraları tarıma açmamız lazım” dedi.

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