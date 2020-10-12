Çaylar içildi, talepler alındı

AK Parti MKYK Üyesi, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Selçuk’un mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programına Selçuk Ziraat Odası’nı ziyaret ederek başlayan Kaya, Başkan İbrahim Erdallı ve oda yöneticileri ile bir araya geldi, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından sırasıyla Çamlık ve Havutçulu mahallerine ziyarette bulunun Kaya, sosyal medya hesaplarından da yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşehrilerimizle, Selçuk’un güzel insanlarıyla bir araya geldik. Taleplerini, sorunlarını dinledik. Her birine en kısa sürede yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca yakın ilgi ve destekleri için hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.