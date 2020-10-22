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    22.10.2020 - 00:06 |

    Cennet koylarımız tehlike altında

    Cennet koylarımız tehlike altında

    CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, İzmir’deki koyların denetimsiz olarak balık çiftlikleri tarafından kirletilmesini meclise taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Kılıç, bölgedeki balık çiftliklerinden denize karışan yağımsı ve biyolojik atık özelliği taşıyan maddeler, köpükler ve diğer pisliklerin koylardaki ekolojik dengenin her geçen gün biraz daha bozulmasına neden olduğunu bildirdi.

     Kılıç, geçmiş yıllarda balık çiftliklerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Adriyatik Denizi’nde ekolojik hayatın bitme noktasına geldiği, kirlilik ve pis koku nedeniyle turizmin büyük darbe aldığını hatırlattı. Kılıç, “Önlem alınmaması durumunda İzmir’i bekleyen son bu olacak” diye konuştu.

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