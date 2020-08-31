Cennetin kitabı!

Kuşların elçisi Prof. Dr. Sıkı, yazdığı kitapta 36 yıl süren ‘Kuş Cenneti’ mücadelesini anlattı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın “Gediz Deltası’ndaki İzmir Kuş Cenneti’ni Yaşatma Mücadelesi” kitabı yayınlandı. Kuşların elçisi olarak da bilinen Prof. Dr. Sıkı, kitabında dünyanın çok önemli ve kırılgan ekosistemleri arasında kabul edilen ve ülkemizin en önemli doğal zenginlik ve güzelliklerinden biri olan İzmir Kuş Cenneti’nin biyolojik özellikleri, korunması, ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması konularında yaptığı çalışmalara değindi.

‘Elimden geleni yaptım’

Prof. Dr. Sıkı, “İzmir Kuş Cenneti; Türkiye’de gözlenen 487 kuş türünden 298’inin burada gözlemlenmesi, bu türlerden 120’sinin kuluçkaya yatması ile Türkiye ve dünya için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca İzmir metropolü içinde olması, 17-18 bin çift flamingo ile 180 çift Tepeli Pelikanın burada kuluçkaya yatması Kuş Cennetinin önem ve değerini artırmaktadır. Kitapta İzmir Kuş Cenneti, için yaptığımız çalışmaları kronolojik sıra ile verdim. Bölgeyi tehdit eden 20 projenin yapılması engellemiş olup her türlü mücadeleme rağmen çözümlenmeyen 10 olay yargıya taşınmıştır. Ayrıca koruma sahasında 67 faaliyet de ilk defa gerçekleştirilmiştir. 36 yıl yaptığım mücadele sonucu İzmir Kuş Cenneti’nin 2020 yılına kadar gelmesi ve yaşatılması için elimden geleni yaptım. Bundan sonra İzmir Kuş Cenneti’ni yaşatacak, koruyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. İzmir Kuş Cenneti’ni ve burada yaşayan canlıları tabiatın korunmasına inanan tüm insanlara emanet ediyorum” diye konuştu.