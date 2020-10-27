Cesaret aşılıyor

İkinci nesil aile üyesi olarak Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten ve aynı zamanda Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Üyesi Gülesin Atalay, erkek egemen demir- çelik sektöründe hem başarılarıyla hem de hemcinslerine verdiği destekle takdir topluyor.

Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın çalışanların yetkinliklerini artırıp karar verici pozisyona gelmeleri konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Atalay, “Kadının yaşam mücadelesi verdiği bir ülkede kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, hangi sektör olursa olsun, iş yaşamının içine dahil eden her girişim desteklenmeli, cesaretlendirilmeli. Aynı zamanda TOBB Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu üyesiyim. Türkiye Kalite Derneği’nde gönüllü olarak EFQM Mükemmellik Modeli Ödül değerlendiriciliği de yapıyorum. STK’lar aracılığıyla da destek olmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.

Çevre dostu

Pandemi döneminde yatırım ve projelere ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Atalay, “Bureau Veritas tarafından akreditasyonu tamamlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirmemizi de gerçekleştirerek İSG, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerimizin Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında yönetimini sağladık. Mart ayında alt yapı hazırlıklarını tamamladığımız Enerji Verimliliği Projemiz kapsamında fabrika binamızın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurarak fabrikamızda kullandığımız enerjinin yüzde 80’ini güneşten elde ederek çevre dostu bir firma olma yönünde ilerleme kaydettik” şeklinde konuştu.

DENİZCİLİĞE EL ATTI

Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülesin Atalay, “Üretiminin yüzde 85’ini ihraç ederek ülkesine döviz kazandıran bir firmayız. Global tencere markalarının sadece tedarikçisi değil aynı zamanda proje ve çözüm ortağıyız. Aynı zamanda paslanmaz çelikteki bilgi birikimimiz ve denizciliğe olan ilgimizin de etkisi ile 2008 yılında oluşturduğumuz Mutlu Marine markamızla tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretiyoruz” diye konuştu.