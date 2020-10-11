Büyükelçi Prof. Kiondo, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ettiklerini belirtirken Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan ise karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Zolan, Büyükelçi Kiango’ya çeşm-i bülbül hediye etti.