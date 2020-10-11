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    HaberlerEge Haberleri Çeşm-i bülbül hediye etti
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    11.10.2020 - 00:03 |

    Çeşm-i bülbül hediye etti

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Sayın Elizabeth Kiango Kiondo’yu kabul etti.

    Çeşm-i bülbül hediye etti

    Büyükelçi Prof. Kiondo, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ettiklerini belirtirken Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan ise karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Zolan, Büyükelçi Kiango’ya çeşm-i bülbül hediye etti.

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