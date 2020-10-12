‘Çeşme desteklenmeli’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı’nın Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen 6. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki önemine değindi. Dağ, Türkiye’nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan’daki duruşunu muhalefetin eleştirdiğini, ancak zamanın kendilerini haklı çıkardığını kaydetti. Ermenistan’ın Yunanistan gibi “dünyanın şımarık çocuğu” olarak davrandığını ve Azerbaycan’a saldırdığını da belirten Dağ, “Bu sefer Azerbaycan dedi ki uluslararası platformlarda beni savunacak bir ülke, bir lider var. Bu rahatlıkla şu an işgal altında olan topraklarını kurtarmanın çabasını veriyorlar” dedi.

‘Hizmetler gösteriyor’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme Projesi’nin hem bölge hem Türkiye için çok önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu projeyi desteklemesi gerektiğini kaydeden Dağ, “Yeşili, doğayı biz herkesten daha çok seviyoruz. ‘Yarın kıyamet kopacak olsa da elinde bir fidan varsa, bunu dik’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bu peygamberin yolunda giden herkes olaya ve hayata böyle bakar. Biz de böyle bakıyoruz” diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yeni yönetimin Çeşme’de AK Parti’yi çok daha iyi yerlere getireceğine inandığını belirterek, “18 yıldır yapmış olduğumuz hizmetler zaten bunun göstergesidir” dedi. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Çeşme’nin İzmir’in ve Türkiye’nin göz bebeği olduğunu ancak ilçenin yerel yönetimler bakımından yeteri kadar hizmet almadığını söyledi, “Eksik işleri de dile getirmek bizim öncelikli görevimiz” diye açıkladı. Kongreye eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra milletvekilleri Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Ahmet Tan da katıldı. Tek adayla girilen seçimde Yeliz Karataş başkanlığa seçildi. l yusuF çınar