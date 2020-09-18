Çeşme ve Alaçatı’da kurtuluş coşkusu!

Çeşme Belediyesi 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Ekrem Oran, “Meşaleli yürüyüşlerimizi ve konserlerimizi salgın nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Ancak hiç birşey; ne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sayısız zaferlerle dolu kurtuluş destanımızın coşkusunu, ne de bağımsızlık aşkıyla vatanı için canını feda eden binlerce kahramanımızın aziz hatırasını aklımızdan, yüreğimizden silmeye yetmez. Atatürk’ün gösterdiği hedefe, aydınlık yarınlara kararlılıkla yürüyeceğiz. Birlikte üretip işimizi ve aşımızı büyüterek, tüm kesimlerin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme inşa edeceğiz. Bütüncül bir planlama içinde 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Doğum günün kutlu olsun Çeşme! Doğum günün kutlu olsun Alaçatı!” diye konuştu.

Betonlaşmaya hayır

Çeşme’deki kaçak yapılara son vermek için harekete geçen Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Yapı kirliliğine izin vermeyeceğiz. Öncelikle hazine ve belediye arazilerindeki kaçak yapıların önüne geçeceğiz. Bize kalan mirası koruyacağız” dedi. Oran kent genelinde 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Son olarak belediye tarafından Dalyan Mahallesi’nde deniz kenarı ve SİT alanına inşa edilen taş bina yıkıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yıkıma Oran’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak da katıldı.