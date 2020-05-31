31.05.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR
Çeşme’de 74 gün sonra ilk namaz
74 gün aranın ardından Çeşme’de cemaatle birlikte ilk cuma namazı kılındı.
Vatandaşlar, abdestlerini evlerinde aldı, kendi seccadeleriyle ve maske takarak namaz kılmaya geldi. Belediye ekipleri, namazdan önce ve sonra el dezenfektanı dağıttı. Dalyan Mahallesi’ndeki Çeşme İmam Hatip Lisesi’nin bahçesindeki namazı Çeşme Müftüsü Halil Kara kıldırdı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.