Çeşme’de 74 gün sonra ilk namaz

Vatandaşlar, abdestlerini evlerinde aldı, kendi seccadeleriyle ve maske takarak namaz kılmaya geldi. Belediye ekipleri, namazdan önce ve sonra el dezenfektanı dağıttı. Dalyan Mahallesi’ndeki Çeşme İmam Hatip Lisesi’nin bahçesindeki namazı Çeşme Müftüsü Halil Kara kıldırdı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.