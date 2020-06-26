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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de Antep fıstığı
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    26.06.2020 - 00:00 |

    Çeşme’de Antep fıstığı

    İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme’de Antep fıstığı üretildi.

    Geçen yıl başlayan projeyle ilçede dağınık halde bulunan yabani menengiç ağaçlarından bazılarına Antep fıstığı aşılaması yapıldığını belirten Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, “Daha düzenli bir örnek bahçe alanı oluşturmak istiyoruz. Olumlu sonuçları örnek tarlamızda görürsek Çeşme’de hazır 800 bin Antep fıstığı ağacı var demektir. İlk hedefimiz ürün almak, sonrasında ise Antep fıstığından mamul ürünler elde etmek için çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

    Avantajlı coğrafya

    İzmir arazilerinin bir dönem içerisinde birçok yerde üst üste üç kez ürün alınabilen bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekleyen Özen, “Bu avantajı iyi değerlendirmemiz lazım” dedi

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