Çeşme’de Bonomo rüzgârı

Dinamik sahnesi ve performansı ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan Bonomo’yu izleyenler arasında Belediye Başkanı Ekrem Oran ve babası Yaşar Bonomo da vardı.

Bonomo, Güneş adlı son teklisini de sahnede ilk defa seslendirdi. Kerkisolfej’in düzenlediği etkinlikler kapsamında 14 Ağustos’ta Gazapizm, 15 Ağustos’ta Erol Evgin, 22 Ağustos’ta Levent Yüksel, 23 Ağustos’ta da Koray Avcı sahne alacak.