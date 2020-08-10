BİST1.0612.52EURO8.50-0.30USD7.26-0.31ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de Bonomo rüzgârı
    ABONE OL
    10.08.2020 - 00:02 |

    Çeşme’de Bonomo rüzgârı

    Alternatif rock müziğin sevilen ismi Can Bonomo, Kerkisolfej yaz organizasyonları dahilinde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

    Çeşme’de Bonomo rüzgârı

    Dinamik sahnesi ve performansı ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan Bonomo’yu izleyenler arasında Belediye Başkanı Ekrem Oran ve babası Yaşar Bonomo da vardı.

    Bonomo, Güneş adlı son teklisini de sahnede ilk defa seslendirdi. Kerkisolfej’in düzenlediği etkinlikler kapsamında 14 Ağustos’ta Gazapizm, 15 Ağustos’ta Erol Evgin, 22 Ağustos’ta Levent Yüksel, 23 Ağustos’ta da Koray Avcı sahne alacak.

    Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Sıradaki Haber