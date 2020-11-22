Çeşme’de çevre dostu ihale

Katı Atık İhalesi, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, Çeşme Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi, 3 yıllık süre için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleşecek. Çeşme Belediyesi Encümeni’nce 26 Kasım Perşembe saat 14.00’te, belediye meclis salonunda yapılacak ihale kapsamında söz konusu muhammen bedel bir yıl için 150 bin lira olup geçici teminat olan 15 bin lira (üç yıllık gerçekleşen tutar üzerinden yüzde 3) peşin alınacak.