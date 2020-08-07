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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de denetimsizlik yok
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    07.08.2020 - 00:08 |

    Çeşme’de denetimsizlik yok

    Çeşme’de denetimsizlik yok

    Kurban Bayramı tatilinde 1.5 milyon turist ağırlayan Çeşme’nin, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve yabancı bir mankenin darp edilmesi haberleriyle gündeme gelmesine, Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan, “İlçemizin zarar görmesine izin vermem” tepkisi geldi.

    Salgın önlemlerine uymayan işletmelerle, vatandaşa ceza kestiklerini belirten Oran, “Çeşme Türkiye’nin yıldızı, pandemiye rağmen turizmde düşüş çok olmadı. Bir denetimsizlik yok. Aksine sürekli biz ve emniyet güçlerimiz koordineli bir şekilde kontolleri sağlıyoruz. Ünlü mekanlardan kapatılanlar bile oldu. 1.5 milyon insanın olduğu yerde sorunlar yaşanması normal karşılanmalı. Kasıtlı hareketler var, Çeşme ve Alaçatı markasına zarar gelmesine asla izin vermem” dedi.

    Ildırı’ya begonvil

    Öte yandan Oran, Ildırı’da ev ev gezip vatandaşa begonvil dağıttı. Mahalle sakinlerinin sorun, istek ve şikayetlerini de dinleyen Oran, “Çeşme’ye gelen misafirlerimizi rengarenk çiçekler ve begonviller karşılasın istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ildırı tarihi güzellikleriyle Çeşmemiz’in gözbebeği. Kendine has bozulmayan dokusuyla misafirlerimizin yeni gözdesi. Biz de kentimizin daha güzel ve estetik olması için vatandaşlarımıza begonvil dağıttık” diye konuştu.

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