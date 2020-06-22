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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de oteller ‘güvenli’
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    22.06.2020 - 00:05 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme’de oteller ‘güvenli’

    Çeşme’de oteller ‘güvenli’
    YUSUF ÇINAR

    Çeşme’de bakanlık kriterlerine yerine getirerek, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alan oteller, güvenli turizm için kapılarını açmaya başladı.

    Avrupa çapında sahip olduğu 170 otel ve 38 bin 709 odayla Avrupa’nın en büyük otel zinciri haline gelen Radisson Blu’nun Çeşme’deki oteli de sertifika almaya hak kazanırken, 19 Haziran itibariyle, sağlıklı ve güvenli tatil için kapılarını açtı. Otel Genel Müdürü Özgür Cireli, üç dilde yazılmış bir uyarı yazısının resepsiyonda bulunduğunu belirtti, “Misafirlerimiz yazının altında bulunan karekodu cep telefonlarına okutarak önlemler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Ayrıca otelimiz dünya çapındaki SGS ile protokol de imzaladı. Rezervasyonlar umduğumuzdan daha iyi gidiyor” dedi.

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