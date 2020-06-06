Çeşme’deki oteller sağlıklı tatile hazır

Bakanlık genelgelerine uygun olarak yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Grand Hotel Ontur Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, “Misafirler hijyen kapısından giriyor ve önce ateşleri ölçülüyor. Ardından, detaylıca temizlenen, sisleme ve ozonlama yapılmış odalarına geçiyorlar. Otelin restoran bölümünde masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Açık büfe bölümü şeffaf aparatlarla kapatıldı. Konuklar istediği yemekleri gösteriyor ve servis ediliyor. Havuzda şezlonglar sosyal mesafeye göre dizildi. Plajda da localar oluşturuldu. Her şezlonga, poşet içinde hijyenik havlu bırakıldı” diye konuştu. Otelin uzun yıllardır aynı personlle çalıştığını ve aile gibi olduklarını sözlerine ekleyen Buğday, “Zorlu süreçte otelde hiçbir arkadaşımız işten çıkarılmadı. El ele ve kol kola mücadele ettik” dedi.