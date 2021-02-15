Çeşme’den İzmir’e dönüş

Çeşme’de 16 kişinin yaralandığı hortumun ardından hayatın normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Önceki gün Alaçatı’ya gelen hortum, yarım saatte Alaçatı Port’ta büyük hasara yol açtı. Tekneler battı, araçlarda hasar oluştu. Bir inşaatın kule vinci, işçilerin kaldığı barakaların üzerine devrildi. 16 kişi yaralandı. Pandemi nedeniyle Çeşme’de kalan vatandaşlardan bir kısmı, yaşanan korkutucu olayın ardından eşyalarını topladı, kent merkezindeki evlerine geri döndü. Kümes hayvancılığıyla ilgilenen Sinan Çeken, “10-15 uçak üstümüzden aynı anda geçiyor sandım. Hortum bulunduğum yerin 500 metre arkasından geçti. Buradan da otoyol mevkiine yöneldi. Buradan da besicilik yapan arkadaşlarımızın alanına yöneldi. Hayvanlarına da zarar verdi. Tekbir getirmeye başladım. Bu kadar kuvvetli bir şey hayatımda hiç görmedim” dedi. Oğlunun oturduğu sitede hasarın büyük olduğunu söyleyen, haberi alır almaz Çeşme’ye geldiklerini belirten Ayşegül Sümerol (62) da, “Korkunç bir manzarayla karşılaştık. Arabayı bahçenin içine düşmüş bir şekilde gördüm” diye konuştu. Nurşen Arda ise, o gece büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getirdi