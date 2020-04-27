Çeşmeli çiftçiler dur durak bilmiyor

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, ilçede 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirtti, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretime devam ettiklerini açıkladı. Çiftçileri ziyaret eden Keçeci, sorunları dinledi. Keçeci, tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri olduğunu söyledi.