27.04.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR
Çeşmeli çiftçiler dur durak bilmiyor
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Çeşmeli üreticiler de, tarlarında çalışmaya devam etti.
Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, ilçede 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirtti, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretime devam ettiklerini açıkladı. Çiftçileri ziyaret eden Keçeci, sorunları dinledi. Keçeci, tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri olduğunu söyledi.
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