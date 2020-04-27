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    27.04.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşmeli çiftçiler dur durak bilmiyor

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Çeşmeli üreticiler de, tarlarında çalışmaya devam etti.

    Çeşmeli çiftçiler dur durak bilmiyor

    Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, ilçede 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirtti, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretime devam ettiklerini açıkladı. Çiftçileri ziyaret eden Keçeci, sorunları dinledi. Keçeci, tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri olduğunu söyledi. 

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