Çeşmeliler kurallara uydu

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, pazaryerini sık sık ilaçladı. Pazaryerinde sadece gıda maddeleri satan esnafın tezgah açmasına izin verilirken, tezgahlar arasındaki mesafenin de 3 metreden az olmamasına dikkat edildi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlayan bekçiler de, Alaçatı pazarında güvenlik önlemi aldı, pazarda az sayıda vatandaşın bulunması, uyarılara duyarlı olunduğunu gözler önüne serdi. l yusuf

çınar milliyet