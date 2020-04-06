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    HaberlerEge Haberleri Çeşmeliler kurallara uydu
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Çeşmeliler kurallara uydu

    Çeşme Belediyesi, Alaçatı pazarının üç girişini kontrol altına aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, demir parmaklıklı paravanlarla pazaryerinin giriş ve çıkışlarını kontrol etti, vatandaşların maske takıp takmadığını denetledi.

    Çeşmeliler kurallara uydu

    Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, pazaryerini sık sık ilaçladı. Pazaryerinde sadece gıda maddeleri satan esnafın tezgah açmasına izin verilirken, tezgahlar arasındaki mesafenin de 3 metreden az olmamasına dikkat edildi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlayan bekçiler de, Alaçatı pazarında güvenlik önlemi aldı, pazarda az sayıda vatandaşın bulunması, uyarılara duyarlı olunduğunu gözler önüne serdi. l yusuf
    çınar milliyet

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