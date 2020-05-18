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    HaberlerEge Haberleri ‘Çeşme’nin eşsiz sahilleri artık  yağmalanmayacak’
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    18.05.2020 - 00:04 |

    ‘Çeşme’nin eşsiz sahilleri artık  yağmalanmayacak’

    ‘Çeşme’nin eşsiz sahilleri artık  yağmalanmayacak’

    Egeli turizmciler, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi’ne desteklerinin sürdüğünü açıkladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Bu proje Çeşme’yi dünyanın sayılı destinasyonları arasına almakla kalmayacak, bölgeyi korumaya alacak, hoyratça yağmalanmasını da engelleyecek” dedi.

    ‘Kıyılar herkesin’

    Projenin yaklaşık yüzde 93.5’inin kamu alanı olduğunu belirten İşler, “Sahiller, geniş bir band genel kullanıma açık olacak. Denize sıfır turizm tesisi yapılmayacak. Spor turizmi alanları, termal ve sağlık turizmi merkezleri, agro turizm, doğa turizmi, kültür-sanat mekanları ve sergi salonları, kongre, fuar ve etkinlik merkezleri tesislerin arkasındaki alanlarda yer alacak. Eğlence alanlarıyla dinlence alanları birbirinden ayıran proje yıllardır tartışmalarla süren bir sorunu da çözüme kavuşturacak” diye konuştu.

    ‘İşsziliğe çözüm’

    Projenin çevreye duyarlı yaklaşımla hazırlandığını, doğayla uyumlu, ağaç boyunu geçmeyecek yapılaşmanın ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın öngörüldüğünü sözlerine ekleyen İşler, “Çeşme, 12 ay turizm yapılacak hale gelecek. İzmir’in turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak. Bu proje işsizlik sorununa da önemli ölçüde çözüm getirecek” dedi.

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